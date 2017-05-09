أليغري: يوفنتوس لم يفز بشيء بعد

المواطن ـ وكالات



أكد المدير الفني لنادي يوفنتوس الإيطالي، ماسيميليانو أليغري، أن فريقه يعيش حالياً لحظات فارقة ومهمة، ولكنه حذر لاعبيه في الوقت نفسه من التفكير مبكراً في حسم الألقاب، موضحاً أن الفريق لم يفز بشيء بعد.

وطالب أليغري لاعبي يوفنتوس بالنزول إلى أرض الواقع، وعدم المغالاة في تقدير ما حققوه حتى الآن في الموسم الجاري.

وقال أليغري: “نحن نعيش لحظات جميلة ولكننا لم نفز بشيء حتى الآن، وصلنا فقط إلى نهائي كأس إيطاليا، علينا أن نصل إلى نهائي كارديف أيضاً، ثم بعد ذلك سنفكر في البطولة”.

ويلتقي يوفنتوس على ملعبه اليوم الثلاثاء مع ضيفه موناكو في إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، بعد أن فاز في مباراة الذهاب في الأسبوع الماضي على ملعب منافسه 2-0.

وبالإضافة إلى وصوله إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، يتربع نادي السيدة العجوز على صدارة ترتيب أندية الدوري الإيطالي بفارق 7 نقاط عن أقرب ملاحقيه، حيث لا يفرقه عن حصد اللقب سوى الفوز في مباراة واحدة فقط، كما وصل إلى نهائي كأس إيطاليا الذي يلتقي فيه مع منافسه لاتسيو.