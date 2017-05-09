أمير منطقة جازان يتسلم دعماً مالياً للجنة تراحم من بنك الجزيرة

المواطن - علي شيبان - جازان:

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، الرئيس الفخري للجنة تراحم، اليوم ، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الجزيرة نبيل بن داوود الحوشان الذي سلمه الشيك الخاص بتبرع البنك لدعم اللجنة في تنفيذ برنامج “تفريج كربة” .

ورحب أمير جازان بالرئيس التنفيذي للبنك والوفد المرافق له، مثمناً ما قدمه البنك من دعم، ومؤكداً أهمية مثل هذه التبرعات في تسهيل إطلاق سراح النزلاء الغارمين والمعسرين الموقوفين بسجون المنطقة بعد تسديد المديونيات المترتبة بحقهم، بما يسهم في لمّ شملهم بأسرهم وذويهم خاصة مع قرب شهر رمضان المبارك.

من جانبه عبر الحوشان عن سعادته بزيارة المنطقة واستقبال سموه معرباً عن شكره وتقديره لاهتمام أمير المنطقة بالأعمال التطوعية وتشجيعه ورعايته للجهات الخيرية، راجياً الله تعالى العون والتوفيق لكل ما فيه الخير الفائدة.

حضر الاستقبال رئيس لجنة ( تراحم ) علي بن موسى زعله، ومدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المهندس احمد بن محمد القنفذي، وعضو اللجنة وأمين الصندوق، عمر بن حسين غالب ومدير العلاقات والسكرتير التنفيذي باللجنة، محمد بن يحى الشرواني.