أنباء سارة لجماهير الاتحاد !

المواطن ـ محمد سلام

أفادت مصادر قريبة الصلة من البيت الاتحادي أنه خلال الـ48 ساعة المقبلة سيتم الإعلان رسميا من جانب إدارة نادي الاتحاد عن تجديد عقود اللاعبين فهد الأنصاري وكارلوس بيلانويفا، بالإضافة إلى المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا.

وأوضحت أن إدارة الاتحاد انتهت من كافة البنود في عقود سييرا والأنصاري وبيلانويفا، وتم إيداع المبالغ المطلوبة للتجديد؛ ومتبقي التوقيع الرسمي فقط، وأشارت إلى أن عضوي شرف نادي الاتحاد، أنمار الحايلي وأحمد كعكي، قدما إلى إدارة نادي الاتحاد المبلغ الخاص لحسم تجديد عقود الثلاثي.

هذا وكان الاتحاد قد تعرض لعقوبة من الفيفا بالمنع من التسجيل فترتي قيد، وهو ما يجعل استمرار الرباعي الأجنبي الحالي ضرورة كبيرة خلال الموسم المقبل، وتأكد حتى الآن بقاء المحترف التونسي أحمد العكايشي، وفي الطريق كارلوس بيلانويفا وفهد الأنصاري، ولا يزال موقف الدولي المصري محمود عبدالمنعم “كهربا” غير واضح، في ظل المطالب المالية المرتفعة لإدارة نادي الزمالك المصري للموافقة على تجديد إعارة كهربا مع العميد.