إشادة وآمال بعد إيقاف استقدام أطباء الأسنان

المواطن - عبدالرحمن دياب

رأى نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، أن قرار إيقاف استقدام أطباء الأسنان، “رائع”، آملين في أن تكون الفقرة الثانية هي إيقاف استقدام المهندسين والمعلمين والمعلمات.

وتحت وسم إيقاف استقدام أطباء الأسنان، أكد الدكتور خالد آل سعود، أن الأطباء والطبيبات السعوديين ثروة وطنية تستحق الدعم والمساندة، بعدما أثبتوا كفاءتهم، وباتوا مطلبًا لكثير من الدول.

وأوضح حساب “حقوق الضعوف”، أنه بحسب التوصيات العالمية، يجب وجود طبيب أسنان لكل 1700 نسمة، لذلك المملكة بحاجة إلى 18 ألف طبيب أسنان سعودي.

وشدد صقر الشلاحي، على أن مقاول البناء يحصل على 100 ألف ريال في بناء فلة في مدة شهرين أو ثلاثة فقط، وأن “ابن البلد” أحق بهذا المبلغ.

أما الدكتورة سمية العامودي، فلفتت إلى أن هذا هو التحول الحقيقي؛ لأنه خطوة حقيقية في صالح الوطن والمواطن.

وأوقفت وزارة الصحة، بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، الاستقدام لوظائف أطباء الأسنان؛ وذلك لإتاحة فرص العمل للأطباء السعوديين والسعوديات في القطاع الصحي.