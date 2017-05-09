اختبار صاروخ صيني “غامض” لمواجهة تهديدات الأمن القومي

المواطن - وكالات

كشفت وزارة الدفاع الصينية، اليوم الثلاثاء، أنها اختبرت نوعًا جديدًا من الصواريخ الموجهة في بحر الشمال الشرقي قرب شبه الجزيرة الكورية.

ويأتي هذا بعد ساعات من انتخابات كوريا الجنوبية ووسط توتر إقليمي.

وذكرت الوزارة، في بيان مقتضب لم يحدد موعد إطلاق الصاروخ، أن الاختبار في بحر بوهاي هدفه “زيادة القدرات العملانية للقوات المسلحة والرد بفعالية على التهديدات التي يتعرض لها الأمن القومي”.

ولم يحدد البيان موعد إطلاق الصاروخ، مكتفيًا بالقول إنه حصل “مؤخرًا”. كما لم يعطِ تفاصيل حول الصاروخ، ولا نوع المنصة التي تم إطلاقه منها، وفق ما ذكرت فرانس برس.

والإعلان يتزامن مع انتخاب كوريا الجنوبية الناشط الحقوقي السابق مون جاي-إن رئيسًا، بعد فضيحة أدت إلى محاكمة الرئيسة السابقة بتهمة الفساد.