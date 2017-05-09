المواطن - نوف العايد - الشرقية

أقامت كلية العمارة والتخطيط، أمس الأول الأحد، ممثلة بقسم عمارة البيئة، ورشة عمل بعنوان “اكتشف مشاريع عمارة البيئة بمدينة إسطنبول”، ومعرضًا لمشاريع طلاب السنة الخامسة.

وعكست ورشة العمل تجربة القسم في التعامل مع بلدية إسطنبول والزيارة العلمية التي قام بها لتقديم التصاميم الخاصة بالواجهة البحرية لحي البلت التابع لبلدية إسطنبول.

وافتتح عميد الكلية، الدكتور عبدالسلام السديري، ورشة العمل، فيما أثنى على التجربة التي تدخل عامها الثالث وما فيها من خبرات تثري الجانب العلمي والعملي لدى الطالب.

وقدم العميد شكره لإدارة الجامعة على دعمها لمثل هده الزيارات والتجارب التي تهدف للارتقاء بمستوى خريجي الجامعة وتسجل قدراتها في ميادين العمل.



وأوضح رئيس قسم عمارة البيئة بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، الدكتور عبدالباقي التيسان، أن هذا المعرض جاء بالتزامن مع ورشة عمل بعنوان “اكتشف عمارة البيئة في إسطنبول”، الذي جاء ليوضح التعاون المشترك بين جامعة الإمام عبدالرحمن وبين بعض الجامعات العالمية في جمهورية تركيا والذي يصقل خبرة طلاب القسم ويولد لديهم الثقة في التعامل مع المشاريع العالمية بعد تخرجهم.

ومن جانبه، أوضح الدكتور سعيد العويس، منسق مادة تصميم عمارة البيئة التاسع، أن القسم يهدف إلى تعزيز قدرة خريج القسم في التعامل مع المشاريع العالمية ونقل الخبرات والتجارب الحديثة وتوطينها في سوق العمل المحلي.

وأكد أن هذه المشاريع التي قدمها الطلاب لتطوير الواجهة البحرية لحي البلت لاقت تقديرًا كبيرًا من المتخصصين الدين ناقشوها وأعجبوا بعمقها الحضاري وفكرها الإبداعي.

وتم تقديم 4 أفكار تطويرية شملت تجسيد رؤية تركيا المستقبلية وراعت الجانب التاريخي والمكانة الإسلامية لمدينة إسطنبول.

وجاءت ورشة العمل لإعطاء الطلاب الفرصة لعرض مشاريعهم والمشاريع التي تم زيارتها أثناء الرحلة العلمية أمام زملائهم من الطلاب لتحقيق أقصى درجات الفائدة وتعويد الطلاب على الأجواء الأكاديمية.