الأحوال المدنية تقدم خدماتها للنساء في محايل عسير عبر الوحدات المتنقلة

المواطن - محايل عسير

تبدأ الأحوال المدنية، غداً الاثنين، في استقبال طلبات المواطنات بمكتب الأحوال المدنية في محافظة محايل عسير، للاستفادة من خدمات العربة المتنقلة المجهزة بأحدث وسائل التقنية الحديثة، إذ ستبدأ في تقديم خدماتها للمواطنات يوم الأحد 9 / 9 / 1438هـ حتى يوم الأربعاء 19 / 9 / 1438هـ

وأكد مدير عام إدارة الخدمات المتنقلة عبدالعزيز بن محمد الناصر أن العربة المتنقلة تقدم خدمات إصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافةً إلى طباعة شريحة البيانات “البرنت”، وتسجيل واقعة الطلاق وتعديل المهنة.

وأضاف: “الوحدات المتنقلة قدمت خدماتها في العشرات من المحافظات والقرى والقطاعات الحكومية والخاصة من الزيارات، وستستمر في تقديم الخدمات حسب الخطة المعدة”.

الجدير ذكره، أن الوحدة المتنقلة كانت قد تواجدت خلال الفترة القريبة الماضية في محافظات الأحساء ورنية وبيشة.