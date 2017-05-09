الإطاحة بمفحط حي المطار داخل منزله في المدينة

في ضربة موفقة لرجال المرور السري، في المدينة المنورة، تم القبض على مفحط حي المطار الذي ظهر في مقطع فيديو متداول مؤخرًا.

وتم القبض على المفحط داخل منزله، فيما تم سحب مركبته التي لا تحمل لوحات.

وكان المفحط قد أثار ردود فعل غاضبة بعد تداول مقطع التفحيط على شبكات التواصل الاجتماعي، وسط دعوات لسرعة القبض عليه ومحاسبته وفق الأنظمة.

وأثار خبر القبض على مفحط المطار، ارتياح في أوساط المغردين الذين أشادوا بجهود رجال المرور.

يذكر أن المفحطين يستقلون مركبات بدون لوحات؛ حتى لا يتم كشف هويتهم، إلا أن جهود رجال المرور بالتعاون مع الأهالي تساعد في الإيقاع بهم في وقت قياسي.