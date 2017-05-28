الإعلام السعودي يلجم تميم وصحافة قطر .. سقط القناع

المواطن - أحمد المسعود - الرياض

في تحرك سريع كشف الإعلام السعودي وبخطوط عريضة، خلال الأيام الماضية، عمل قيادات وإعلام قطر اتجاه المملكة العربية السعودية وتأييدها لتخريبات إيران وحزب الشيطان والفئة الضالة من الإخوان المسلمين، وأدوار قطر المشبوهة في المحيط العربي والإسلامي، مستغربة تصريحات أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني الاستفزازية.

تليناكم يا تميم أنت وإعلامك بأذانيكم تل

وسطر الإعلام السعودي بأقلام كتابه ورؤساء تحرير الصحف وقفة حازمه لكشف المستور، معتبرين ” أنهم تلوا إعلام وصحافة قطر وقيادتها بأذانيهم” , حيث قال الزميل رئيس تحرير صحيفة الجزيرة خالد بن حمد المالك في مقال ردًّا على تصريحات أمير قطر تميم بن حمد التي هاجم فيها دول الخليج وأشاد خلالها بإيران ووصف علاقات الدوحة بطهران بالقوية: إن سياسة قطر ترى أن قوتها في تبني الإخوان وحزب الشيطان وحماس لاستخدامهم عند الطلب. مثلما تفعل قناة الجزيرة التي تستنجد ببعض الإعلاميين العرب المرتزقة لرفع الصوت عاليًا ونشر الأكاذيب. على كل ما هو حقيقي في سياسات الدول الخليجية.

وأضاف المالك، أنه قد يكون المقصود من تصريحات أمير قطر في هذا التوقيت. التعتيم علي النجاحات التي تحققت في قمم الرياض، وكأن الغرض منها ضرب ما تم الاتفاق عليه بين الدول العربية والإسلامية وأمريكا للقضاء على الإرهاب والتطرف.

أما رئيس تحرير صحيفة “المواطن” محمد الشهري فقال: حقيقة الكبار، حينما يضعون حدًّا للمهاترات، أسقطت أقنعة الصغار، الذين لم يتمكّنوا من الصمود أمام النور المبهر، الذي شق عنه الحجب من مملكتنا الغالية، التي باتت مركز الاعتدال الكوني، وصاحبة القرار الأول، في مكافحة الإرهاب، وتجفيف مستنقعات الإرهاب، الذي تمثله إيران وأذرعها المنتشرة في المنطقة، وجماعة “الإخوان المسلمين” الإرهابية، التي لم تجد سوى قطر حاضنة لها.

وأضاف: “نعم نحن هنا أمام حقيقة لا يمكن لأحد نكرانها، تميم بن حمد آل ثاني، يغرد خارج السرب الخليجي والعربي والإجماع الإسلامي والعالمي، ليكون وحده الحاضن والداعم لكل الدول والمنظّمات الإرهابية، وربائبها من المنظّمات والأحزاب ومنها ما يسمى بـ(حزب الله) المصنّف إرهابيًّا وجماعة الإخوان وأذرعها العسكرية”.

وشدد على أن: “كل الدماء المعصومة التي أريقت في العراق وسوريا واليمن، لم تكن كافية لـ(صغير قطر)، أن يدرك حجم الدمار الذي تشعله طهران في اليمن عبر وكلائها الحوثيين، كل المعاناة التي عاشتها الجارة البحرين، من الإرهابيين، لم تكن لتردع تميم عن تصريحاته المراهقة، التي إن دلّت على شيء فإنما تدلُّ على انعدام الخبرة، وقصر النظر، والسعي وراء المصلحة الفردية على حساب الإجماع العربي الإسلامي الدولي”.

عكاظ وكشفها لاجتماعات سرية:

وذكرت صحيفة عكاظ في تقرير لها عن اتفاق قطر مع الحرس الثوري الإيراني ولقاء جمع بين آل ثاني وقاسم سليماني قائد فيلق القدس، عبر العراق للانقلاب على إعلان الرياض، حيث اجتمع آل ثاني مع سليماني من خلال الحكومة العراقية مقابل عدم مطالبة الدوحة بمبلغ الـ500 مليون دولار والتي تركتها الدوحة في مطار بغداد، وأن مباحثات سرية جرت الاثنين الماضي عقدها وزير الخارجية القطري محمد عبدالرحمن آل ثاني مع قاسم السليماني في العراق، وكشفت الصحيفة أنه تم خلال اللقاء نقل أوامر إيرانية من قبل قائد الحرس الثوري جعفري قطر، بأن تقوم الأخيرة بالتمرد على قرارات القمة الإسلامية الأميركية.

بعد تصريحات تميم الغريبة.. السعودية تكبّل إمبراطورية قطر الإعلامية وتكبّدها خسائر بمليارات الدولارات

وكبدت وزارة الثقافة والإعلام السعودية، يوم الأربعاء الماضي، إعلام قطر مليارات الدولارات بعد حجب مواقع الإعلام القطرية على شبكة الإنترنت، والمواقع الإلكترونية للصحف القطرية، فضلًا عن القنوات الفضائية، وعلى خطاها سارت شقيقاتها في الإمارات ومصر والبحرين.

وجاء ذلك بعدما تحوّل الإعلام القطري إلى أفعى تبثُّ السم، في العقول العربية، عبر الترويج للإرهاب والعنف على أنّه سلم وعدل، لاسيما بعد ما ورد في تصريحات أمير قطر، التي نقلتها وكالة الأنباء القطرية “قنا”، ومواقف الدوحة من دعم الجماعات المتطرفة، والتحريض على الأحداث في البحرين، وسياستها إزاء إيران الإرهابية، التي نبذها العالم وتعتبرها قطر دولة “حليفة”.