الاعتناء بكبار السن في مكتب الضمان الاجتماعي النسوي بجدة

المواطن - الرياض

من باب التكافل الاجتماعي نظّم فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة الكرمة، ممثلاً في مكتب الضمان الاجتماعي النسوي بجدة، برنامجاً تثقيفياً عن (الاعتناء بكبيرات السن نفسياً وجسمياً ومعرفة حقوقهن).

تناول البرنامج عدة جوانب من الناحية الصحية والنفسية والاجتماعية والقانونية وتم تقديم ذلك من قبل الأخصائية الاجتماعية سوسن بتاوي وأخصائية التوعية الصحية نورة النعيمي والمستشارة القانونية هديل باسهل.

وتميز البرنامج بحضور مساعدة المدير العام فرع الوزارة لقطاع التنمية الاجتماعية للإدارات النسائية الأستاذة أمل خماش، وعدد من منسوبات فروع الوزارة، وجهات خارجية.

وتمت مشاركة الأسر المنتجة من الأمهات مستفيدات الضمان بالبرنامج لعرض منتجاتهن؛ ما أدى لخلق جوّ من الألفة والمشاركة بين الحضور، وبفضل الله وتوفيقه نال البرنامج استحسان الحضور.