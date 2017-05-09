التشكيلة الرسمية| التعاون X الاستقلال الإيراني

المواطن ـ محمد سلام

يخوض نادي التعاون مباراة هامة في تمام الساعة 18.50 أمام فريق الاستقلال الإيراني في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

ويلعب التعاون اللقاء بتشكيلة تضم: “سلطان الغامدي ، محمد معاذ ، عبدالله الشمري ، ريكاردو ماتشادو ، عبدالرحمن البركة ، سعيد الدوسري ، عبدالعزيز الشريد ، عبدالمجيد السواط ، مدالله العليان ، محمد الصيعري ، ندياي”.

ويتواجد التعاون في المجموعة الأولى ويحتل المركز الرابع برصيد 5 نقاط، بفارق الأهداف عن لوكوموتيف الأوزبكي صاحب المركز الثالث، فيما يحتل الاستقلال الصدارة بفارق الأهداف عن الأهلي الإماراتي.