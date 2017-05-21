التعليم تتيح الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية عبر نظام نور في هذا الوقت

المواطن - شريف النشمي - الرياض

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي، إتاحة الاستعلام عن نتائج الطلاب والطالبات من خلال نظام نور بالدخول عبر حساب ولي الأمر أو من خلال الدخول على النظام بإدخال اسم المستخدم وكلمة السر، وبين العصيمي أن النظام سيتيح لجميع الطلاب معرفة نتائجهم عبر السجل المدني غدًا عند الساعة الرابعة عصرًا.

وأكد العصيمي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه ‏يمكن للطلاب والطالبات،الاستعلام عن نتائجهم من حسابهم على نظام نور أو من حساب ولي الأمر، وسيتاح رابط الاستعلام بالسجل المدني غدًا الساعة ٤ عصرًا.

ويمكن الدخول على نظام نور من خلال الرابط التالي:هنا