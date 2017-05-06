التفحيط يعود إلى العرضيات وغياب الرقابة الأمنية السبب
معرِّضين حياتهم وحياة الآخرين للخطر

التفحيط يعود إلى العرضيات وغياب الرقابة الأمنية السبب

2017/05/06
الساعة 7:00 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, المراسلون, حصاد اليوم
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المواطن - عبدالله النخالي - العرضيات

حالة من الغضب اجتاحت أهالي محافظة العرضيات بعد ممارسة عدد كبير من الشباب التفحيط بشكل ملفت ومستمر هذه الأيام، بعد أن كانت المحافظة تخلو من هذه الظاهرة في الفترة الماضية.
وأرجع البعض ذلك إلى غياب الرقابة الأمنية مما جعل العديد من الشباب يمارسون مثل هذا السلوك بكل أريحية، معرِّضين حياتهم وحياة الآخرين للخطر.
وذكر آخرون أن وجود مخطط الخدمات البلدية في منطقة بعيدة وما يحتويه من مساحات شاسعة مزودة بخدمة الإنارة دفعت العديد من الشباب إلى ممارسة التفحيط ، مطالبين الجهة ذات الاختصاص بمراقبة تلك الأماكن وردع هؤلاء الشباب المستهترين وضبطهم، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لئلا يكون مثل هذا السلوك ظاهرة في قادم الأيام يجني خطورتها الكثير من أبناء المحافظة.
يُذكر أن مجموعة من الشباب خلال اليومين الماضيين تداولوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي رسائل “نبي فرة وطهبلة بدون مشاكل” و”نبي فرة عالمية كرمال الويكند”، وهو ما أثار غضب الكثير من الأهالي، مستغربين هذه الجرأة من قِبل هؤلاء الشباب المستهتر بحياته وحياة الآخرين.


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3 مشاراكات

  1. ابو احمد !!!!

    ولا :حددوا مواقع التفحيط هناك بلديتين .في المحافظه اقصد .
    ثانيا . مساحه العرضيات كبيرة جدا ويشكرون تلك الجهات في خدمتها لتك القرى والمراكز مقارنه بالمحافظات الاخرى .
    ثالثا . لايوجد احد يغفل عن تلك التصرفات .
    رابعا .كلكم راع وكل مسؤل عن رعيته يامن رزقكم الله بالاولاد اتقوا الله في ابناءكم ولو تابع كل اب ابناءه لارحتم المسلمين من تلك الافعال والصبيانيه ووفرتم تعب وعنا مشاكل ايناءكم (ان لم يتسبب احد في كارثه )وهي منتشرة في مجتمه المفحطين .
    خامسا احمدوا الله ففي كل مركز وحي على حسب علمي في مراكز تنميه ونشهد فعالياتها الرياضيه والشبابيه في العرضيات .وهي تشكر عليها وتتجاوب معها بقيه الجهات الحكوميه .
    اخيرا بعض الاخوان هداهم الله في برامج التواصل الاجتماعي يوجه اتهامه لاجهات ليس لها علاقه بتلك الظواهرة فلها جهات مسؤله عن الظبط وليس بالظروري ان تفصح عن اعمالها .والمفترض ان يوجه اتهامه لاسرة التي اعطته ااسياؤة او سمحت له بالبقاء خارج المنزل لفترة متاخرة ولايعرفون عن جلساءهم وايضا المدرسه والمسجد .
    اخييرا هذا راي الشخصي ويمثلني ونسال الله ان يهدي شباب المسلمين وان يحفظهم

    ‎رد

  2. ابو احمد !!!!

    ولا :حددوا مواقع التفحيط هناك بلديتين .في المحافظه اقصد .
    ثانيا . مساحه العرضيات كبيرة جدا ويشكرون تلك الجهات في خدمتها لتك القرى والمراكز مقارنه بالمحافظات الاخرى .
    ثالثا . لايوجد احد يغفل عن تلك التصرفات .
    رابعا .كلكم راع وكل مسؤل عن رعيته يامن رزقكم الله بالاولاد اتقوا الله في ابناءكم ولو تابع كل اب ابناءه لارحتم المسلمين من تلك الافعال والصبيانيه ووفرتم تعب وعنا مشاكل ايناءكم (ان لم يتسبب احد في كارثه )وهي منتشرة في مجتمه المفحطين .
    خامسا احمدوا الله ففي كل مركز وحي على حسب علمي في مراكز تنميه ونشهد فعالياتها الرياضيه والشبابيه في العرضيات .وهي تشكر عليها وتتجاوب معها بقيه الجهات الحكوميه .
    اخيرا بعض الاخوان هداهم الله في برامج التواصل الاجتماعي يوجه اتهامه لاجهات ليس لها علاقه بتلك الظواهرة فلها جهات مسؤله عن الظبط وليس بالظروري ان تفصح عن اعمالها .والمفترض ان يوجه اتهامه لاسرة التي اعطته ااسياؤة او سمحت له بالبقاء خارج المنزل لفترة متاخرة ولايعرفون عن جلساءهم وايضا المدرسه والمسجد .
    اخييرا هذا راي الشخصي ويمثلني وتسال الله ان يهدي شباب المسلمين وان يحفظهم

    ‎رد

  3. ابو احمد !!!!

    اولا :حددوا مواقع التفحيط هناك بلديتين .في المحافظه اقصد .
    ثانيا . مساحه العرضيات كبيرة جدا ويشكرون تلك الجهات في خدمتها لتك القرى والمراكز مقارنه بالمحافظات الاخرى .
    ثالثا . لايوجد احد يغفل عن تلك التصرفات .
    رابعا .كلكم راع وكل مسؤل عن رعيته يامن رزقكم الله بالاولاد اتقوا الله في ابناءكم ولو تابع كل اب ابناءه لارحتم المسلمين من تلك الافعال والصبيانيه ووفرتم تعب وعنا مشاكل ايناءكم (ان لم يتسبب احد في كارثه )وهي منتشرة في مجتمه المفحطين .
    خامسا احمدوا الله ففي كل مركز وحي على حسب علمي في مراكز تنميه ونشهد فعالياتها الرياضيه والشبابيه في العرضيات .وهي تشكر عليها وتتجاوب معها بقيه الجهات الحكوميه .
    اخيرا بعض الاخوان هداهم الله في برامج التواصل الاجتماعي يوجه اتهامه لاجهات ليس لها علاقه بتلك الظواهرة فلها جهات مسؤله عن الظبط وليس بالظروري ان تفصح عن اعمالها .والمفترض ان يوجه اتهامه لاسرة التي اعطته ااسياؤة او سمحت له بالبقاء خارج المنزل لفترة متاخرة ولايعرفون عن جلساءهم وايضا المدرسه والمسجد .
    اخييرا هذا راي الشخصي ويمثلني وتسال الله ان يهدي شباب المسلمين وان يحفظهم .

    ‎رد

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