التفحيط يعود إلى العرضيات وغياب الرقابة الأمنية السبب

المواطن - عبدالله النخالي - العرضيات

حالة من الغضب اجتاحت أهالي محافظة العرضيات بعد ممارسة عدد كبير من الشباب التفحيط بشكل ملفت ومستمر هذه الأيام، بعد أن كانت المحافظة تخلو من هذه الظاهرة في الفترة الماضية.

وأرجع البعض ذلك إلى غياب الرقابة الأمنية مما جعل العديد من الشباب يمارسون مثل هذا السلوك بكل أريحية، معرِّضين حياتهم وحياة الآخرين للخطر.

وذكر آخرون أن وجود مخطط الخدمات البلدية في منطقة بعيدة وما يحتويه من مساحات شاسعة مزودة بخدمة الإنارة دفعت العديد من الشباب إلى ممارسة التفحيط ، مطالبين الجهة ذات الاختصاص بمراقبة تلك الأماكن وردع هؤلاء الشباب المستهترين وضبطهم، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لئلا يكون مثل هذا السلوك ظاهرة في قادم الأيام يجني خطورتها الكثير من أبناء المحافظة.

يُذكر أن مجموعة من الشباب خلال اليومين الماضيين تداولوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي رسائل “نبي فرة وطهبلة بدون مشاكل” و”نبي فرة عالمية كرمال الويكند”، وهو ما أثار غضب الكثير من الأهالي، مستغربين هذه الجرأة من قِبل هؤلاء الشباب المستهتر بحياته وحياة الآخرين.