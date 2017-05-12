الجارودي يكشف لـ”المواطن” عن سر مركبات الذهب القاضية على الخلايا السرطانيّة

المواطن ـ نوف العايد ـ الخفجي:

يعكف الباحث والدكتور السعودي سعيد الجارودي، على أبحاثه، الساعية إلى التوصل للتركيبة الدوائية النهائية للعلاج أمراض السرطان.

وأوضح الجارودي، في حديث خاص لـ “ المواطن ” ، أنه “يعتبر بحثه امتدادًا للأبحاث التي يقوم بها لإيجاد تركيبة علاجية للسرطان، والتي قد تكون مثالية وأكثر فعالية، تتكوّن من مركبات الذهب الصديقة للجسم البشري، لتزيح العلاج الكيميائي التقليدي المستخدم حاليًا، والذي يحتوي على الآثار السلبية المتعددة”، لافتًا إلى أنَّ “هذه البحوث تعتبر في مرحلتها الأولى”.

وأضاف الجارودي “نحن نسعى إلى تكوين مركبات من الذهب مختلفة، حيث نقوم بتغيير الذرات التي ترتبط بمعدن الذهب في المنتج النهائي، وندرس تأثير ذلك على ثبات المركب وفعاليته الدوائية، كونه يقضي على الخلايا السرطانية في المختبر”.

وكشف الجارودي لـ” المواطن “، أنّه توصلنا في الفترة الأخيرة إلى أنَّ ترابط معدن الذهب مع ذرات الفوسفور والكبريت قد نتج عنه تكوين مركبات الذهب المستقرة ذات الفعالية الكبيرة في القضاء على الخلايا السرطانية، بمقارنتها مع المركب الكيميائي المستخدم حاليًا في علاج السرطان، والمسمى بـ “Cisplatin”.

وبيّن أنّه “توصلنا إلى صناعة مركبات جديدة من هذا النوع، تفوّقت على العلاج الراهن في المختبر، ووصل بعض هذه المركبات في فعاليته في القضاء على الخلايا السرطانية إلى أفضل ست مرات من Cisplatin”، مؤكّدًا أنَّ “هذا يعتبر إنجازًا علميًا في مراحله الأولية، فجميع المركبات الجديدة في البحث قد تفوقت على العلاج المستخدم”.

وأعرب الجارودي، في ختام حديثه إلى “ المواطن “، عن الشكر والامتنان للدعم والتشجيع اللامحدود، الذي تلقاه من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير منطقة الشرقية، وكذلك محافظ القطيف الأستاذ خالد بن عبدالعزيز الصفيان، في الاستمرار، وعمل المزيد من البحوث المتقدمة في إيجاد العلاج البديل الآمن لمرضى السرطان على المستوى العالمي، الخالي من الآثار السلبية، متمنيًّا أن يتوج هذا الإنجاز الوطن الكبير الغالي على قلوبنا جميعًا.