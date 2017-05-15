الزجّ باسم مدرّب الهلال في الاختبارات العلمية يثير الاستهجان

المواطن - الرياض

أدرج معلم في إحدى المدارس، اسم مدرب نادي الهلال، في أحد أسئلة مادة العلوم، الأمر الذي أثار ردود فعل متباينة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتوثّق صورة متداولة، السؤال الاختياري في شأن أول من أثبت وجود ضغط للهواء، إذ وضع المدرس أسماء عدة لعلماء من بينها رامون دياز مدرب الهلال.

وأثار تصرف المعلم غضب العديد من المغرّدين، الذين اتهموا المدرس بأنه ينقل التعصب الكروي إلى الأجواء التعليميّة، ويوحي للطلاب بميوله الرياضية بعيدًا عن الهدف من العملية التعليمية.

ولم يتضح من الصورة المتداولة اسم المدرسة التي تم وضع الاختبار فيها، ولا اسم المعلم الذي وضع الأسئلة.

يذكر أنَّ “المواطن” لم يتسنى لها التأكد من صحة كل الصور المتداولة عبر مواقع التواصل.