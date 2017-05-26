الغفيص يشدد على تكثيف العمل الميداني لخدمة نزلاء المراكز الاجتماعية

المواطن - الرياض

زار وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص، مؤخرًا، عددًا من المراكز والدور الاجتماعية، للوقوف على الخدمات التي تقدمها، مشددًا على أهمية الاستمرار المكثف في العمل الميداني، سواء في قطاع العمل أو التنمية الاجتماعية.

وطالب الوزير بالاستمرار في تقديم كافة الخدمات وبدرجة عالية للمستفيدين ونزلاء الدور والمراكز الاجتماعية.

وتجول الوزير خلال زياراته داخل أروقة الدور والمراكز، واستمع إلى شرح مفصل عن أبرز ما تحويها من أقسام ومرافق، بالإضافة إلى الخدمات والبرامج والأنشطة التي يتم تقديمها للنزلاء والمستفيدين.

وعقد وزير العمل والتنمية الاجتماعية، اجتماعاً مع عدد من مديري مكاتب العمل والتنمية الاجتماعية بمدن ومحافظات المنطقة.

يذكر أن الجولة شملت دار التربية الاجتماعية، ودار رعاية المسنين، ودار الملاحظة الاجتماعية ودار الحماية الاجتماعية، ومركز التأهيل الشامل، ومكتب الإشراف النسائي.