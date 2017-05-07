القوات البرية تفتح باب القبول في وحدات المظليين والقوات الخاصة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت قيادة القوات البرية الملكية السعودية – اللجنة المركزية لقبول الطلبة عن فتح باب القبول الإلكتروني في وحدات المظليين والقوات الخاصة، اعتبارا من اليوم الأحد الموافق (1438/08/11 هـ)، ولمدة اسبوعان، عن طريق مكاتب التجنيد مباشرة.

وأشترطت اللجنة، على أن يكون المتقدم من حملة الشهادات الجامعية أو الكليات المتوسطة أو الكليات الصحية أو كلية الاتصالات أو الثانوية العامة، وعلى أن يكون سعودي الأصل والمنشأ، ولا يقل عمره عن 18 سنة ولا يزيد عن 26 سنة لحملة الثانوية العامة، ولا يزيد العمر عن (30) سنة لحملة الشهادات الجامعية أو الكليات، ولا يقل طوله عن (165سم)، وأن يكون من ذوي اللياقة البدنية العالية.

وأوضحت اللجنة بأنه سيتم تعيينهم برتب كلاً حسب مؤهله العلمي، بالإضافة إلى مزايا مالية أخرى.

– التعلميات المطلوبة:

1- يجب أن يصطحب عدد (8) صور شخصية مقاس (8×6) مكشوف الرأس وأن تكون حديثة.

2- يجب أن يصطحب المتقدم مشهد حسن السيرة والسلوك.

3- يجب أن يصطحب المتقدم الشهاده الدراسية الأساس.

4- يجب أن يصطحب المتقدم بطاقة الهوية الوطنية حديثة الإصدار.

5- سوف يتم إبلاغ المتقدمين المقبولين مبدئياً من خلال رسالة نصية (ٍSMS) على رقم جواله المسجل في الطلب أو من خلال متابعة طلبه عبر البوابة الإلكترونية للقبول بمكان ووقت الحضور لإجراء المراجعة والمطابقة.

وللاستفسار الاتصال على الرقم: (0144230001) – تحويلة (95832) .