المتهمة بالسحر في الرياض تكشف قصة القبض عليها والإفراج عنها

المواطن - الرياض

كشف برنامج “يا هلا”، المذاع على شاشة روتانا خليجية، تفاصيل قصة براءة المتهمة بالسحر في الرياض من لسان صاحبتها.

وساحرة الرياض المزعومة، هي سيدة صورها صاحب مكتبة بدعوى أنها تصور طلاسم سحرية، ووصفها خلال الفيديو بأنها “ساحرة” وتمارس الكفر، ليتم القبض عليها بعد انتشار المقطع، ثم حصلت على البراءة عقب تحقيقات معها.

وأكدت السيدة صاحبة القضية، أن اسمها غدير وكانت تطبع أوراقًا منذ أسبوع بمكتب التصوير المذكور، وفجأة وجدت صاحب المكتب يهاجمها بدعوى أنها تصور طلاسم سحرية، مشيرةً إلى أن ما حدث بالنسبة لها فضيحة عالمية، وما آلمها هو أن الناس أساؤوا الظن بها دون أن يعرفوا تفاصيل القصة.

وتابعت أن هذا المقطع غيّر مجرى حياتها ودمر بيتها وأسرتها وأولادها.

ولفتت إلى أن الأوراق التي كانت تصورها في المكتبة الكائنة في حي الرائد شمال الرياض، أوراق علمية ومحاضرات عن الطاقة، خاصة وأنها تدرس في هذا المجال.