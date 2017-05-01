المعتدي جنسياً على طفل الـ10 سنوات بنجران يعترف بفعلته الشنيعة

المواطن- حسين المصعبي- نجران

تمكنت شرطة منطقة نجران من القبض على مواطن في العقد الثاني من عمره اعتدى، خلال الأيام الماضية، جنسياً على طفل يبلغ من العمر ١٠ سنوات في منطقة نجران.

وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة نجران النقيب، عبدالله محمد العشوي، أنه بفضل من الله ثم بجهود رجال إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة نجران تم القبض على الجاني المعتدي جنسياً على الطفل ذي العشرة أعوام بعد أن حاول الفرار بفعلته الشنيعة.

وأضاف النقيب العشوي، بأن تكثيف عمليات البحث قادهم إلى تحديد موقع السيارة ومقر سكنه، مشيراً إلى اعترافه بفعلته، حيث اتضح أنه سعودي يبلغ من العمر 25 عاماً.

وأكد النقيب العشوي، بأنه تم إيداع الجاني التوقيف لحين استكمال إجراءات التحقيق وعرضه للمحاكمة من قبل جهة الاختصاص.

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