الملك سلمان الأقوى تأثيراً على مواقع التواصل

المواطن - الرياض

أظهرت دراسة أجرتها شركة “بورسون-مارتستيلر” للاتصالات على “تويتر”، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حصل على أكبر عدد من إعادة التغريدات متفوقاً على الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأوضحت الدراسة أن الرئيس ترامب يشعل تويتر بكلماته غير المألوفة والغريبة، إلا أنه في معركة الحصول على أكبر قدر من الاهتمام بكل تغريدة خسر.

وقالت الدراسة إن الزعيم الذي تحصل تغريداته على أكبر عدد من إعادة التغريد هو ملك الحزم والعزم سلمان بن عبدالعزيز عبر حسابه على تويتر @KingSalman .

وأوضحت الدارسة أنه من ناحية عدد التغريدات لا توجد منافسة بينهما، فالملك سلمان أطلق 10 تغريدات خلال الفترة التي غطتها الدراسة وهي من أبريل 2016 إلى 20 مايو 2017. إلا أن كل واحدة من هذه التغريدات العشر حظيت بأكثر من 147 ألف إعادة تغريد في المعدل، مقارنة بـ 13100 إعادة تغريد لترامب، بحسب الدراسة وهي السادسة التي أجرتها الشركة.

واستندت الدراسة على تحليل 856 حساب تويتر رسميًا وشخصيًا للقادة والزعماء في 178 دولة، وتعتبر إعادة التغريدات واحدة فقط من مقاييس التأثير على مواقع التواصل الاجتماعي.