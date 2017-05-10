الملك يدعو سلطان عُمان لحضور القمة العربية الإسلامية الأميركية

المواطن - واس

وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – رسالة لجلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان تضمنت دعوة جلالته لحضور القمة الخليجية الأمريكية، والقمة العربية الإسلامية الأمريكية، اللتين تستضيفهما المملكة لاحقًا.

وقام بتسليم الدعوة وزير الدولة عضو مجلس الوزراء عصام بن سعد بن سعيد خلال استقبال صاحب السمو فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان له في مسقط اليوم.

حضر الاستقبال الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عُمان يوسف بن علوي بن عبدالله، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى عُمان عيد بن محمد الثقفي.