الملك يرعى حفل افتتاح معرض “نايف القيم” بجامعة المؤسس الأحد

المواطن - عبدالله النخالي - جدة

تستضيف جامعة الملك عبدالعزيز بجدة يوم الأحد القادم 18 شعبان 1438 فعاليات معرض وندوة “نايف القيم”، برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وبهذه المناسبة رفع مدير الجامعة، الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين على هذه الرعاية الكريمة والشرف الذي ستحظى به الجامعة ومنسوبوها.

وأوضح مدير الجامعة أن معرض “نايف القيم” الذي يُقام لأول مرة هو تخليد لذكرى صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز، يستعرض دوره الريادي وإنجازاته التي قدمها تجاه دينه ووطنه وأُمته، كما أن إقامة هذه الفعاليات تأتي ضمن مبادرات كرسي الأمير نايف بن عبدالعزيز للقيم الأخلاقية، والاعتراف بالفضل للأمير نايف صاحب الفكرة الأولى في تأسيس الكرسي عام 1432هـ.

وأضاف أن معرض “نايف القيم” هو تذكير لأبناء الوطن بالمناقب الفريدة التي طبعت شخصية الأمير نايف من حبه للوطن والتفاني في خدمته، ومواجهة الأزمات والتحديات بروح المسؤولية العالية، وتعريف العالم بالجهود الكبيرة التي بذلها في التصدي للجماعات المتطرفة، والعمليات الإرهابية ومحاربة الفكر الضال ليس بالإجراءات الأمنية المتقدمة فحسب، ولكن باستراتيجية التعامل الفكري، وتجفيف منابع التطرف.

ولفت إلى أن المعرض سيتضمن ندوات ومحاضرات وعروضًا مرئية تُقدِّم صورة شاملة عن الأمير نايف بن عبدالعزيز، مثمنًا رعاية خادم الحرمين الشريفين للمعرض والتي تأتي تأكيدًا على أهمية محتواه، واستعراضه لسيرة رجل من طراز نادر خلَّف أثرًا قيميًّا وأخلاقيًّا بالغًا في جميع مناحي الدولة ومن خلال جميع المناصب التي تقلدها.

وأفاد اليوبي بأن شخصية الأمير نايف تشكل رمزًا له عمقه الوطني والاجتماعي والفكري والأمني والإعلامي، وهو الذي ساهم مع إخوته من أبناء الملك المؤسس في ترسيخ ما نحن عليه من أمن واستقرار وحضور عالمي، وتسليط الضوء على إنجازاته واجب للتذكير بالقيم والأخلاق التي تأسست عليها هذه البلاد.

كما رفع مدير الجامعة شكره وتقديره إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ولجميع أبناء وأحفاد صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز على رعايتهم واهتمامهم ودعمهم لفكرة المعرض وإقامته في رحاب جامعة المؤسس.





