المنتخب السعودي يبدأ التحضيرات لمواجهة أستراليا

المواطن ـ محمد سلام



استهل المنتخب السعودي الأول فترة الإعداد لمباراة أستراليا في الثامن من يونيو ضمن مباريات الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018، حيث انتظم لاعبو الأخضر في الوقت المحدد من عصر الأربعاء، في مقر تجمع لاعبي الأخضر في الرياض استعدادا للمشاركة في الفترة الأولى من البرنامج الإعدادي الخاص بمواجهته القادمة.

ومن المقرر أن تستمر فترة الإعداد من 10 إلى 17 مايو الجاري، والتي تقتصر على اللاعبين الذين لا يرتبطون بأي مشاركة مع أنديتهم بعد نهاية دوري جميل للمحترفين.

هذا وخضع جميع اللاعبين لفحوصات طبية لدى الجهاز الطبي للمنتخب فور وصولهم للمعسكر للوقوف على الحالة الصحية لكافة اللاعبين.