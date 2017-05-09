الهيئة الملكية في الجبيل وينبع: هذا سبب تأخير أعمال النظافة في بعض المواقع

المواطن - شريف النشمي - الشرقية

كشفت الهيئة الملكية للجبيل وينبع أسباب تأخر عمليات جمع ونقل المخلفات.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الهيئة، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله العبدالقادر، أن ما حدث من تأخر في أعمال النظافة لبعض المواقع بمدنية الجبيل الصناعية كان نتيجة لانتقال عقد النظافة من شركة إلى أخرى مما ساهم في تأخير عمليات جمع ونقل المخلفات، لافتًا إلى الهيئة الملكية تبدي أسفها الشديد لما حدث عن هذا الخلل وقد بادرت للعمل على حل المشكلة.

وأوضح العبدالقادر أن الإدارة المعنية في الهيئة الملكية بالجبيل تقوم حاليا بالمباشرة الميدانية في مختلف الأحياء والمناطق وأن 80% من الحاويات يتم تجميعها وتفريغها بشكل منتظم، موضحًا أن المواقع التي شهدت تأخرًا في جمع النفايات ورفعها سوف تعود إلى جدولتها اليومية خلال الايام القليلة القادمة.