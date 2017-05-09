انشقاق جديد واشتباكات بين الحوثي والمخلوع بعد اختطاف قيادي انقلابي

انشقاق جديد واشتباكات بين الحوثي والمخلوع بعد اختطاف قيادي انقلابي

2017/05/09
الساعة 7:47 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أكد المحلل السياسي الدكتور عبدالملك اليوسفي حدوث انشقاق جديد بين المخلوع صالح وزعيم الانقلابيين عبدالملك الحوثي على خلفية اختطاف أحد القيادات الانقلابية.

وأكد اليوسفي في مداخلة مع قناة الإخبارية حدوث انشقاق واشتباكات بين ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح بعد اختطاف مدير مكتب المحافظ، تهديد صالح بفضح الحوثيين إعلامياً.

وكان  المخلوع صالح، قد أعطى الضوء الأخضر لوسائل الاعلام التابعة له لتعرية زعيم الميليشيا الحوثية عبدالملك الحوثي وفضحها أمام المواطن اليمني.

وتضرب خلافات عميقة التحالف الوهمي بين الحوثي والمخلوع جراء سيطرة أقارب الحوثي على معظم المناصب القيادة في المناطق التي استولى عليها الانقلابيون، فضلًا عن استئثار الحوثي بالسلطة واتخاذه العديد من الإجراءات دون رغبة المخلوع صالح وأنصاره.


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