بالخطوات.. تعرف على من حظَرك في واتساب

المواطن - الرياض

في بعض الأحيان قد يضطر أحدهم إلى حظرك من مراسلته عبر واتساب، وربما تستمر أنت في مراسلته دون أن تدري.

وبالرغم من أنه لا توجد طريقة مباشرة تخبرك بمن قام بحظرك على واتساب إلا أن هناك العديد من العلامات التي ترشدك لاكتشاف هذا الأمر.

لا يمكنك مشاهدة أية بيانات للطابع الزمني لجهات الاتصال، التي قامت بحظرك، مثل آخر اتصال بالإنترنت أو ما إذا كانت متصلة الآن أم لا، وبالإضافة إلى ذلك لا تظهر لك أية تحديثات لصورة البروفايل. عندما تقوم بإرسال رسالة لشخص قد حظرك، يتم تمييز الرسائل، بواسطة علامة اختيار واحدة فقط، وهذا يعني أنه “تم إرسال الرسالة”، لكنها لم تصل. لكن يجب العلم أنه ربما يكون هناك أسباب أخرى لهذه العلامات، منها أن المستخدم ليس متصلاً بالإنترنت أو لم يقم بتغيير صورة البروفايل الخاص به أو أنه لا يمكنه استقبال أية رسائل، لكنها تعتبر علامات إرشادية فقط.