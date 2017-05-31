بالصور.. إزالة مجسمات ترمز لعاصفة الحزم بالطوال.. و”المواطن” تكشف الأسباب

المواطن - علي شيبان - الطوال

عبر عدد من أهالي محافظة الطوال بجازان عن استيائهم من قيام البلدية بإزالة جزء من أحد الدوارات الموجود على طريق “صامطة – الحضرور – الطوال” والذي يحوي مجسمات ترمز لعاصفة الحزم.

وتحدث المواطن أبو عبدالرحمن الكيلاني لـ”المواطن” قائلا: إن هذا الدوار من أجمل الدوارات في المنطقة حيث يعتبر واجهه جميلة وخاصة للقادم من مدينة “صامطة “والذاهب إلى مدينة “الحضرور” أو “الطوال” ولكن تفاجأت بقيام البلدية بهدم جزء منه ولا أعلم ما هو السبب حيث إن هدمه يعتبر إهداراً للمال العام”.

وأضاف الكيلاني: أن هذا الدوار يمثل عاصفة الحزم ويوجد به مجسمات جميلة جداً مثل “دبابة” وطائرة إف 15 “وأتمنى عدم هدمة كاملاً بل العناية به وتزيينه.

“المواطن” تواصلت مع بلدية الطوال حيث أوضح مدير العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي لبلدية محافظة الطوال سلمان بن علي مدخلي أن سبب الهدم يعود إلى أن مجسم الدبابة التي تم إزالتها لم تكن بنفس التصميم والشكل المطلوب والمتفق عليه من قبل “بلدية محافظة الطوال” والمقاول، ولذلك أرغم المقاول على إزالته على حسابه وتنفيذه بشكل مجسم الدبابة الجديد المرفق لكم صورته بعد تنفيذ المشروع.

وهذا ما أكده رئيس بلدية محافظة الطوال المهندس أسامه بن محمد زكري لـ”المواطن“، موضحاً أن هناك عناصر أخرى جرى تنفيذها لاستكمال الشكل النهائي للدوار تحوي يد تحمل رشاشاً بمنطقة جبلية وكذلك دلالة لمجسم يرمز للسلام وإعادة الأمل، وعند الانتهاء من كافة عناصر مشروع ( ميدان عاصفة الحزم وإعادة الأمل) سيتم الرفع به للجهات المختصة لإطلاق التسمية لهذا الميدان.