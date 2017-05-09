بالصور.. إطلاق مركز للتميز بتعليم شرق الدمام وهذه أهدافه

المواطن - الدمام

أطلق مكتب التعليم بشرق الدمام مركزًا للتميز، يهدف إلى صناعة المتميزين والمشاركة في جميع مجالات الجوائز العالمية والمحلية من خلال نشر ثقافة التميز، والتعريف بجوائز التميز وتقديم الاستشارات الفنية لمن يحتاجها.

جاء ذلك خلال حفل اختتام الأنشطة وتكريم المتميزين للعام الدراسي 1437/ 1438هـ، أمس، في ابتدائية فلسطين بحضور مدير المكتب والمشرفين وقادة المدارس وعدد من الطلاب.

وقدم مدير مكتب التعليم بشرق الدمام، محمد أمبارك الزهراني، في بداية كلمته، الشكر الجزيل لجميع منسوبي المكتب من مشرفين وقادة مدارس ومعلمين؛ لما قاموا به في سبيل إنجاح العام الدارسي والذي شهد العديد من الإنجازات.

وأضاف: أنّ التميز هدف إستراتيجي لرؤية المكتب وليس خيارًا؛ لما نملكه من الإمكانات البشرية والمادية، وفق خطط وأهداف منهجية، حيث تجاوزت نسبة الأهداف المحققة أكثر من 90% لهذا العام، كما حصل المكتب على أداء إشرافي متميز بنسبة 94% على مستوى المملكة والأول على مستوى المنطقة، والمركز الأول في الانضباط الدراسي على مستوى المنطقة.

ولفت إلى المشاركة الفاعلة في جائزة التميز لوزارة التعليم، حيث تأهل 6 مشاركين من المكتب لجائزة التميز من أصل 12 مشاركًا من جميع مكاتب التعليم بالمنطقة الشرقية.

من جانبه أكد مشرف اللغة الإنجليزية أنّ مبادرة أكاديمية التعليم بشرق الدمام على اليوتيوب، بعنوان “أتعلم” تأتي تزامنًا مع أهمية استغلال التقنيات الحديثة والإنترنت، وتهدف إلى علاج جوانب الضعف وتوفير مواد علمية للطلاب.

وأضاف الشهري أنّ العمل سيكون على 3 مراحل ابتداءً من المرحلة الابتدائية ثم المتوسطة وأخيرًا الثانوية.

كما شارك قائد مدرسة الحصان الأهلية، ثابت الشريف، في التعريف ببرنامج موهبة واستعرض الإنجازات التي حققها طلاب مكتب التعليم بشرق الدمام والتي كان آخرها حصول الطالب مهدي بو علي على الميدالية البرونزية في أولمبياد الرياضيات الدولي.

وفي نهاية الحفل كرم مدير المكتب محمد الزهراني، ومساعده للشؤون المدرسية طارق السماعيل، ومساعده للشؤون التعليمية عبدالرحمن الزهراني المشرفين المتميزين، وقادة المدارس وعددًا من المشرفين المتعاونين وعددًا من الطلاب المشاركين في المسابقات والأنشطة المختلفة.