بالصور.. الأمطار تغلق عقبة الباحة وتكشف سوء التصريف

المواطن - عبدالعزيز الشهري - الباحة

هطلت، اليوم الأحد، أمطار غزيرة على منطقة الباحة سببت تساقطات بعقبة الملك فهد، كما أغلقت طرقًا عدة.

وجرفت المياه الأحجار الصغيرة إلى منتصف الطرقات، مبينةً رداءة التصريف والخلل الكبير في المشاريع البلدية.

وتجمعت المياه في مواقع عدة بشكلٍ كبير، تخطت أرصفة الجزيرة الوسطية وأصبحت معها جميع مسارات الشارع مسارًا واحدًا،

كما وجد تجمع للمياه كبير أمام إدارة الدفاع المدني بالباحة بقرية بشير ووسط الباحة وشارع الملك عبدالعزيز أمام المركز الحضاري.

الأمطار تم معها استنفار لكافة الجهات الإسعافية والإنقاذية والأمنية والمرورية.

وأكد العقيد جمعان دايس، الناطق الإعلامي لمدني الباحة، أنه لم يكن هناك أية احتجازات أو حوادث نتيجة الأمطار.

