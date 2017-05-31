بالصور.. البر في بيش جازان تقدم أكثر من 450 وجبة يوميًّا للصائمين

المواطن - علي شيبان - جازان

نفذ فرع جمعية البر الخيرية ببيش العليا في “جازان” مشروع إفطار الصائم في رمضان هذا العام ببيش العليا والقرى التابعة لها.

ويهدف المشروع إلى توزيع وجبات إفطار يومية لـ200 أسرة من الأسر الواقعة في نطاق عمل الجمعية طيلة شهر رمضان، كما يشهد المشروع على توزيع 12.600 وجبة إفطار خلال الشهر الفضيل، بمعدل 250 وجبة يوميًّا للمسافرين على الطريق الدولي.

وتأتي هذه الجهودُ بمشاركة 50 شابًّا متطوعًا في تنفيذ مشروع إفطار صائم، الذي ينفذه فرع جمعية البر بالتعاون مع مركز النشاط الاجتماعي ببيش العليا طيلة أيام شهر رمضان المبارك، وذلك لخدمة المستفيدين والمسجلين في الجمعية ضمن المشاريع الخيرية التي تساهم في تخفيف معاناة الأسر الفقيرة وتلبية احتياجاتهم الغذائية والتعاون لإيصال مساعدات الجمعيات والمؤسسات الخيرية لمستفيدين.

ومن جانبه، بيّن المشرف على المشروع يحيى بن حمود مهدلي أن مشروع إفطار صائم ببيش العليا هو أحد المشاريع التي تشرف عليها جمعية البر والخدمات الاجتماعية بمحافظة بيش، حيث يستهدف المشروع الأسر المحتاجة والمارة على الطريق الدولي.

ويشمل المشروع على توزيع وجبات الأسر المحتاجة في ست قرى وهي بيش العليا وقرية الزعلة وقرية حلة بن شديد وقرية الحضن وقرية القاهرة وقرية الغريف.

وأشار المهدلي إلى أن عدد الوجبات اليومية يصل لما يقارب 450 وجبة يوميًّا بمعدل 12.600 وجبة يستفيد منها 200 أسرة خلال شهر رمضان المبارك، كما يشمل المشروع على توزيع 250 وجبة يوميًّا للمارة والمسافرين بمعدل7500 وجبة خلال شهر رمضان المبارك.

وأثنى مشرف المشروع، على مشاركة أكثر من 50 شابًّا متطوعًا لتنفيذ مشروع إفطار صائم للعام الحالي، مبرزًا جهودهم الكبيرة في إعداد الوجبات وتوزيعها بهمة عالية وتنافس كبير.

.