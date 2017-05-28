بالصور .. الحقيقة الغائبة في فاجعة وفاة نائب المعربة وعائلته .. “المدني” حضر متأخراً بلا تجهيزات

المواطن ـثلوث المنظر- خاص :

صرخات الاستغاثة، الدخان يتعالى، طفل يستنجد، وفتاة تبكي، ودفاع مدني خالٍ من المعدّات والتجهيزات، يبعد عن الحريق 500 متر ويصل متأخراً لتصعد الأرواح إلى بارِئها في حارة الحصاحص بمركز ثلوث المنظر فجر الاثنين الماضي.

نعم تعددت الأسباب والأجل واحد، ولكن الحقيقة حين تتجلّى، ونكتشف أبعاد التقصير، والاستهانة بأرواح البشر، نجد أنفسنا مطالبين بوضع النقاط على الحروف، وإيضاح التفاصيل التي لا يمكن للإنسان الصمت عنها.

نتحدّث هنا عن فاجعة تهامة، التي راح ضحيّتها نائب قبيلة المعربة ببني شهر، المعلّم والمربي الفاضل، الذي تدرّج في السلك التعليمي، حتى أصبح مديراً لمدرسة تحفيظ القرآن قبل تقاعده، الشيخ علي محمد أبو حسنة الشهري، فضلاً عن أفراد عائِلته المكوّنة من طفل احتفل بتخرّجه من الابتدائية، وفتاة في عمر الربيع، وزوجته رحمهم الله جميعاً.

شهود عيان رووا لـ”المواطن” جانباً من الحقيقة التي تجاهلها بيان الدفاع المدني في عسير، معربين عن استغرابهم من الإهمال، فصرخات الضحايا، وطلب النجدة، لم يلق بالاً لدى فرقة الدفاع المدني، موضحين أنَّ “الحريق اندلع في الدور الأرضي، وحاصر الدخان الفقيد وأسرته في الدور الثاني وبالتحديد في ” بلكونة” مغلقة ومحاطة بشبك حديدي، والذي بالنهاية أودى بحياتهم”.

بيان الدفاع المدني:

قال البيان: إنَّ “بلاغاً ورد عند الساعة ٢:١٥ من صباح اليوم (الاثنين الماضي 22 أيار/مايو 2017)، عن وقوع حادث حريق في منزل أحد المواطنين بمركز ثلوث المنظر بمحافظة بارق، وتم توجيه فرق الدفاع المدني للموقع، حيث اتضح أن الحادث عبارة عن حريق في منزل مكون من دورين اقتصر على غرفة بالدور الأرضي من المنزل مساحتها ٥×١٠ م تحتوي على كنب إسفنجي (باطرمة) فيما انتشر الدخان الكثيف في كامل أرجاء المنزل”.

وأضاف البيان أنه نتج عن الحادث وفاة 4 مواطنين (رجل ٥٠ عاماً – امرأة ٤٣ عاماً – فتاة 18 عاماً – طفل ١٢ عاماً) نتيجة تعرضهم للاختناق، وإصابة عاملة منزلية من جنسية إفريقية .

ويأتي هذا البيان، على الرغم من أنَّ “الفرق” التي قال المدني إنّه وجهها، كانت عبارة عن فرقة واحدة، مكونة من 3 أفراد، خالية من المعدّات والتجهيزات للتعامل مع حالات الاحتجاز كهذه.

وتشير المعلومات إلى حضور فرقة من محافظة بارق لمساندة مركز ثلوث المنظر الحديث وتم إخراج المتوفين رحمهم الله.

وبيّن شهود العيان، أنَّ الفقيد -رحمه الله- طلب من الحضور النجدة وسارعوا لإبلاغ المدني الذي لا يبعد عن موقع الحادثة، سوى ٥٠٠ متر، كما اتّصل بنفسه بالشرطة المجاورة بمنزله تماماً، مؤكّدين أنَّ “الدفاع المدني حضر متأخراً وذلك بعدما ذهب أحد الجيران بنفسه إلى مقر المركز أكثر من ثلاث مرات ولم يجد سوى الخفير‎”!!

وأشار شهود العيان إلى أنَّه “بعدما حضر بعض أفراد الدفاع المدني، وعددهم ثلاثة فقط، لم يكونوا مجهّزين بالأدوات اللازمة، إذ إن أسطوانات الأكسجين كانت خالية ولم يستخدموا السلم أو أدوات قَص الحديد في الشرفة، ولم يحملوا معهم كشّافات للإضاءة، على الرغم من أنَّ الوقت كان ليلاً، فضلاً عن أنَّ من حضر إلى موقع الحادثة، لم يكن على المستوى المطلوب من التدريب، للتدخل السريع وإنقاذ المحتجزين‎ “.

وأوضح الشهود، في تصريحاتهم إلى “المواطن”، أنَّ كل محاولاتهم للتصرّف باءت بالفشل، لافتين إلى أنَّ الضحية وأبناءه -رحمهم الله- كانوا قُرب شرفة المنزل، وكسروا الزجاج بغية الوصول إلى نفحة هواء وسط الدخان الكثيف الذي حاصرهم، إلا أنَّ الحديد المثبّت منع خروجهم، وفرقة الدفاع المدني، لم يكن لديها مقصا لقص الشباك، وإنقاذ حياتهم.

ولفت المواطنون، الذين عايشوا تلك اللحظات من الرعب والاستغاثة والصرخات البريئة المتعالية، إلى أنَّه “عند كسر الباب، ارتفع الدخان، ومات الضحايا مختنقين رحمهم الله، بعدما كانت صرخات الطفل تدوي في حارة الحصاحص، وعلى الرغم من كل محاولات سكان الحي للإنقاذ من نساء ورجال”.

هذا ما استخدمه المواطنون لفتح الباب الخارجي للمنزل

إلى ذلك، أكّدت مصادر صحيفة “المواطن“، أنَّ مندوباً من الدفاع المدني في عسير، حضر إلى موقع “فاجعة تهامة”، واستمع إلى شهادات الشهود حول الحادثة، في اليوم الثاني من الدفن.

يذكر أنَّ الراحل الشيخ علي محمد أبو حسنة كان يحظى بتقدير واحترام كبير ومكانة في تهامة بني شهر، وقد توافد لموقع العزاء محافظ محافظة بارق الأستاذ مفرح بن زايد البناوي، ومحافظ محافظة المجاردة الأستاذ يحيى بن عبدالرحمن آل حموض، ومدير التعليم بمحافظة محايل عسير الأستاذ منصور بن عبدالله آل شريم، ومدير مكتب تعليم بارق الأستاذ علي أحمد البارقي، ورئيس بلدية بارق أحمد عوض البارقي، ومديرو الدوائر الحكومية في محافظة بارق، والمحافظات في تهامة عامة، وشيوخ ونواب القبائل كافة من داخل المنطقة وخارجها، ومسؤولو القطاعات الحكومية‎.‎