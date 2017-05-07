بالصور.. الظلام وغياب المتابعة يهدّدان أرواح سالكي طريق الجوه في العارضة

المواطن ـ نايف عقيلي ـ العارضة:

عبّر عدد من سالكي طريق العارضة – الجوه، عن معاناتهم من دوار حديقة الرخة إلى طريق قرى الجوه، التي تستمر منذ أكثر من 3 أعوام تقريباً، جراء غياب وسائل السلامة واللوحات الإرشادية، وغرق الطريق في ظلام دامس، ما يسبب العديد من الحوادث المأساوية.

وأوضح الأهالي، في حديثهم إلى “المواطن“، أنَّ “هذه المنطقة تشهد كثافة مرورية، وهي مسرح للعديد من الحوادث المؤسفة، معربين عن استيائهم من “غياب الجهات المختصة” في المحافظة، عن متابعة المشاريع، ومن أهمّها الطرق، على الرغم من اعتماد المشروع الذي يربط محافظة العارضة بمحافظة أحد المسارحة، ويرتاده الآلاف يوميًا.

وناشد عابرو الطريق أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود، بالإسراع في توجيه الجهات المعنية لإنارة الطريق وإكمال مشروع الشريان الحيوي لأهالي المنطقة وسالكي الطريق.

يُذكر أنَّ بلدية محافظة العارضة، اعتمدت تنفيذ مشروع الطريق منذ 3 أعوام، إلا أنَّ جزءًا منه، لم يتم استكماله، بالإنارة ووسائل السلامة، ولايزال الطريق يشمل العديد من التحويلات والمنعطفات الخطرة، المتصلة مع الطريق القديم، والتي لا يراها قادة المركبات بوضوح، ما يؤدي للعديد من الحوادث المرورية والوفيات.