بالصور.. الفُل الجيزاني.. يجتذب الرجال والنساء وهذه معوقات تسويقه

المواطن - علي شيبان - جازان:

يُعد الفُل والبنات العطرية، من أهم المنتجات الزراعية، التي يهتم بها أبناء جازان ويتنافسون عليها بل إن بعض هذه النباتات العطرية يتم تسويقها في مختلف أنحاء المملكة.

ومن أهم هذه النباتات، الكادي، الفُل، الشذاب، الشيح، البردقوش، والعزان.

وينتشر الفُل الجيزاني بكثرة في كل محافظات المنطقة، فقلّما تأتي إجازةً أو احتفاليةً أو مهرجانًا، دون أن يتزين أهالي جازان بالفل وينتعشون برائحته الزكية.

ويقبل الرجال قبل النساء على استخدام الفُل خاصة في” عصابات الرأس” أو يوضع على الرقبة على شكل” عقد” ليتدلي على الصدر،أما النساء فيستخدمن الفُل في الزينة بشكل مختلف مثل الكوشة والملفوف وغيرها من الأشكال التي يتفننّ فيها.

ويعد الفُل اليمني من أجود أنواع الفُل إلا أن الأزمة اليمينه وبسبب الأحداث التي تشهدها اليمن، جعلت وصول الفُل إلى الأراضي السعودية صعب جداً في الوقت الراهن.

وبالرغم من أن الفُل الجيزاني يعد سيد الفُل في العالم، إلا أن ندرته، وقلة الأيدي العاملة وكثرة المناسبات والاحتفالات أدى إلى ارتفاع أسعاره بشكل مذهل.

وحول طريقة حفظ الفُل أكد العم إبراهيم – والذي يعمل في الفُل منذ سنوات – في حديث خاص لـ”المواطن“: نقوم بوضع الفُل في حافظة مملوءة بالثلج تفتح عند طلب الزبون ويرجع السبب في ذلك للحفاظ على رائحته وبقائها فواحة حتى تصل إلى الزبون وهي منعشة وطازجة.

من جانبه أكد علي خلوفه، أحد المتعاملين في الفُل، أن الأسعار تتراوح بين 20-500 ريال، ولكل نوع سعر، لافتاً إلى أن الأسعار ترتفع أيام العطل والمناسبات ويزداد الطلب عليه.

بدوره عبّر خالد مباركي، عن استيائه بسبب العشوائية في سوق الفُل وبيعه على جنبات الطريق وبشكل غير منتظم، وبأسلوب غير حضاري، متمنيًا وضع أماكن وأسواق خاصة بالفُل.

وفي سياق ذي صلة أكد الشاب الجيزاني” محمد”، أنً العمالة الوافدة ينافسون الشباب السعودي في البيع والشراء حيث أنّ الفُل يعد مصدر دخل وفير، وأنهم لا يجدون أي صعوبات ولا خجل من هذا العمل والبيع والربح.

يذكر أنه هناك العديد من أنواع الفُل منها؛ الفُل الصبياني، والعريشي،والجيزاني.

وإليكم بعض أشكال الفل الجيزاني:



