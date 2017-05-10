بالصور.. اللواء الغامدي يناقش اجراءات حملة وطن بلا مخالف في جازان

بالصور.. اللواء الغامدي يناقش اجراءات حملة وطن بلا مخالف في جازان

2017/05/10
الساعة 4:13 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - عمر عريبي - جازان:
ناقش اللواء جمعان بن أحمد الغامدي، مستشار مدير الأمن العام رئيس فريق العمل الميداني باللجنة الإشرافية العليا لحملة “وطن بلا مخالف”، مراحل وقواعد إنهاء إجراءات المخالفين بمنطقة جازان، وأبرز العوائق التي تواجه فريق العمل وكيفية حلها.
جاء ذلك خلال زيارة اللواء الغامدي أمس، يرافقه مدير جوازات جازان، العميد محمد بن عبدالله البطاح وعددًا من الضباط والمسؤلين في الحملة.
واطلع اللواء الغامدي، على سير العمل في ادارة الوافدين، والاستعدادات من القوة البشرية والتجهيزات التي أعدتها جوازات منطقة جازان لتقديم أفضل الخدمات للمستفدين من الحملة.
كما استمع اللواء الغامدي من المسئولين عن الحملة في المنطقة، إلى أساليب وآليات التعاون بين جميع القطاعات الأمنية المعنية لتحقيق أهداف الحملة.‎

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