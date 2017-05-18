بالصور.. تقاطع الأبراج ينذر بكارثة لسكان حي العطفة بخميس مشيط

المًواطن - سعيد ال هطلاء - خميس مشيط

رصدت عدسة “المواطن” الخطرَ المتوقع وسوء التنظيم لتقاطع محطة الأبراج مع سوق الخضراوات حيث ينذر بحدوث الحوادث بشكل يومي وخاصة لسكان حي العطفة مقابل محطة الأبراج.

ويلزم التقاطع حسب التخطيط الحالي القادم من سكان الحي من جهة المدينة العسكرية الالتفاف وقطع الطريق أمام السيارات القادمة من جهة إشارة فندق السحاب للدخول إلى مساكنهم داخل الحي لذا يتطلب إعادة الإشارة لضمان سلامة العابرين وذلك قبل افتتاح الطريق رسمياً إمام الحركة المرورية والحرص على سلامة أرواح مستخدمي الطريق.

الجدير بالذكر أنه يوجد فندق على وشك التدشين، وعلى الراغبين في الدخول إليه للقادمين من جهة المدينة العسكرية يتطلب منهم قطع الطريق والاعتراض أمام السيارات القادمة من إشارة الخالدية والسحاب، وهنا تتحمل الجهة المنفذة للمشروع مسؤولية أرواح الناس والخسائر التي قد تحدث بسبب هذا التنظيم الخطير وتجاهل عدم إعادة الإشارة لتنظيم حركة السير والحفاظ على سلامة المارة والعابرين من سكان الحي المجاور وقاصدي الفندق مستقبلاً.