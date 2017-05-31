بالصور.. خطأ يكشف فبركة برنامج المقالب رامز تحت الأرض

المواطن - الرياض

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور تظهر بوضوح فبركة برنامج المقالب الأشهر رامز تحت الأرض.

ويظهر من خلال الصور المتداولة وضع المايك على ملابس ضيوف البرنامج، الأمر الذي يؤكد أنهم يعلمون في المسبق أنهم في رحلة سيتم من خلالها تصوير مقلبٍ ما.

وتداول المغردون صوراً من حلقة رامز تحت الأرض أثناء استضافته النجم مصطفى خاطر، نجم مسرح مصر، ويظهر ميكروفون صغير مثبت في قميصه، رغم انتهائه من الحوار مع الإعلامي نيشان في الاستديو، وتساءلوا فهل كان المقلب “تمثيل” بالاتفاق مع الفنان رامز جلال؟!

وعلق المغردون على الصور المتداولة بأن مقلب رامز تحت الأرض ما هو إلا تمثيلية مفبركة، يتم خلالها الاتفاق مع الضيوف على تمثيل المقلب، مؤكدين أن مقلب مثل هذا النوع قد يسبب وفاة أي ضيف من الضيوف بأزمة قلبية في حالة لم يكن يعلم فعلاً بأنه في مشهد تمثيلي بسبب الخوف والرعب سواء من الموت دفناً أو من السحلية العملاقة التي تظهر في المشهد.

يذكر أن برنامج رامز تحت الأرض والذي يعرض على قناة إم بي سي مصر يعد من أشهر برامج المقالب خلال موسم الرمضاني الحالي، والذي يحظى بمعدلات مشاهدة مرتفعة في مصر والعالم العربي.