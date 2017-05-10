بالصور.. سعودية تستنجد بـ”المواطن”: أنقذوني من الثعابين

المواطن - جدة:

تلقت ” المواطن ” شكوى إحدى المواطنات والتي تعاني من تكاثر الثعابين بمنزلها بعدما فشلت جهود الجهات المختصة في مكافحتها.

وأوضحت السيدة – تحتفظ “المواطن” باسمها وبياناتها -: أعاني من وجود الثعابين بكثرة في منزلي الواقع بحي مريخ شرق جدة، الأمر الذي أصاب جميع أفراد الأسرة بالهلع والقلق، خاصة في ظل وجود أطفال في المنزل.

وأضافت : منذ عدة أشهر تقدمت بعددٍ من البلاغات لكل من الدفاع المدني وأمانة جدة، وقاموا برش المنزل بالمبيدات وتوقعت أن تنتهي المشكلة، لكن الثعابين ظهرت مجددًا في المنزل كما السابق.

وأردفت: لم أذق طعم الراحة بسبب الهلع والخوف، موكدةً أنها في انتظار حل نهائي لإبعاد تلك الثعابين من المنزل. وناشدت المواطنة بإيجاد حل عاجل لإنهاء ما تعانيه.