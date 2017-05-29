بالصور..سكان جبال الجذم وقمران بعارضة جازان معزولون .. والنقل ترد: جارٍ بحث الأمر

المواطن- نايف عقيلي - جازان:

لا يزال سكان جبال الجذم وقمران التابعة لجبال جذم شرق محافظة العارضة بمنطقة جازان، يعيشون في عزلة خارج الزمن، بعد أن توقّفت أعمال رصف الطرق المؤدية إليها، ومنع إيصال التيار الكهربائي لبعض المنازل.

وقال عدد من السكان لـ” المواطن ” إنهم يعانون من قصور بعض الجهات الحكومية؛ مثل عدم إيصال التيار الكهربائي بسبب وعورة الطرق.

وأوضحوا أن: الطريق المؤدي إلى هذه القرى والذي يربطها بالخدمات تُرِك دون سفلتة أو حتى تعبيد بالمعدات؛ لكي يتسنى للسكان الوصول إلى مبتغاهم من مستشفيات ومدارس وغيرها؛ مما جعل بعض المواطنين يقومون بالمهمة التي كان من المفترض أن تُوكل لجهات حكومية.

وناشد السكان الجهات المختصة بالتدخل السريع لإيجاد حل مناسب لهذا الطريق وأيضاً إيجاد حل لمنازلهم التي قطع عنها التيار الكهربائي؛ لتتحول إلى مسكن للزواحف الخطرة والحيونات الضالة.

وذكر المواطن علي حسين الجذمي من سكان جبل الجذم وقمران: أنه تم اعتماد أكثر من مشروع للكهرباء ولم ينفذ بحجة عدم قدرة معداتهم العبور والتنفيذ بسبب وعورة الطريق، ولم يتم تحقيق مطالبهم حيث لا يوجد كهرباء ولا خدمات أخرى وظروفهم المعيشية في عزله ومعاناة منذ سنوات ولم يتم تطوير القرى والطرق لديهم.

وأفاد المواطن أحمد العمري: بأن مسلسل الضحايا ونزف الدماء مستمر في طريق جبل الجذم فما أن يقع حادث سير على امتداد هذا الطريق الوعر إلا ويترك خلفه الألم والحُرقة للأهالي فمنهم من فقدوا أبناءهم وآباءهم وأقرباءهم وأحبابهم على هذا الطريق الذي يفتقد لأني درجات الاهتمام من الجهات المعنية، فالطريق مهمل تماماً ويشكو غياب وزارة المواصلات بشكل تام ومنحنياته خطرة، ولا تتوافر به وسائلُ السلامة.

“المواطن” بدورها تواصلت مع مدير عام إدارة الطرق والنقل بمنطقة جازان المهندس محمد الحازمي الذي أكد أن مشروع جبل الجذم ينفذ ضمن استكمالات بعض الطرق بمنطقة جازان المجموعة الثانية عشرة وجارٍ بحث الأمر حيث إن هناك مشاريع متوقفة من قبل الوزارة.

وأضاف: نعلم صعوبة هذه المواقع وقد قمنا بزيارة المواقع قبل فترة ووجهنا المقاول بمتابعة مسح كافة الطرق وفتح السبل وإزالة أي معوقات أمام الأهالي، لافتًا إلى أن هناك جزءًا من الطريق من قبل مقاول متعثر جدًا في التنفيذ وقد اتخذنا الإجراء المناسب وخاطبنا الجهة المختصة حياله.



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