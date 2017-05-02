بالصور.. كلية البنات بالمندق تحتضر .. والطالبات: المبنى لا يليق بنا!

المواطن - محمد قرهم

تذمّر عدد كبير من طالبات كلية البنات بالمندق، التابعة لجامعة الباحة، من سوء النظافة في ممرات وقاعات وساحات مبنى الكلية.

ووصفت مجموعة من الطالبات كليتهن بغير “اللائقة” بهن كطالبات جامعيات يبحثن عن العلم والمعرفة، حيث أكدن أنهن حاولن إيصال معاناتهن بهدف إيجاد حلول سريعة للوضع الذي أصبح لا يطاق على حد تعبيرهن، حيث قمن عن طريق هاشتاق على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بعنوان “مبنى جامعة المندق” وسجل الطالبات ملاحظاتهن عن سوء النظافة بمبنى الكلية موثقة بالصور لبعض الممرات والساحات ودورات المياه والكافيتريا.

ووجهت إحدى المغردات تساؤلاً إلى مدير جامعة الباحة الدكتور نبيل كوشك بقوله ” أين البيئة التعليمة التي يقوم عليها التحصيل العلمي والمعرفي في هذا المبنى الكئيب؟”.

وفي رسالة أخرى وجهت إحداهن رسالة إلى وزير التعليم: “أيرضيك يا وزير التعليم جامعة متهالكة؟ أنصفِوا طالبي العلم من عبث المسؤولين”.

وقارنت إحدى الطالبات مبناهن القسم الأدبي بالقسم العلمي في جامعة المندق، حيث عبرت بقولها ” شوفوا الفرق بين القصر اللي ندرس فيه الأدبي وشوفوا مبنى العلمي، كيف شايفين الظلم اللي إحنا فيه، وش ناقصنا عنهم ؟؟!! فين المسؤولين ؟؟!!

وأكّدت الطالبات ضرورة توسيع مرافق الكلية وإغلاق دورات المياه الداخلية والاكتفاء بدورات المياه الخارجية.

وأجمع عدد من الطالبات على عدم مناسبة “كافتيريا” الجامعة وأماكن تناول إفطارهن ووصفنها بالبدائية، حيث لا يوجد إلا كراسي معدودة وقديمة جداً، ناهيك عن ارتفاع أسعار المأكولات والمشروبات فيها، وليست نظيفة على حسب كلامهن.

كما سجلت الطالبات عدداً من الملاحظات الأخرى من أهمها تسربات المياه غير النظيفة إلى داخل فناء الجامعة وفي دورات المياه، مع وجود دورات مياه مكسرة وتسرب المياه منها، وأيضاً تكسر بعض أبوابها.

وطالبن مدير جامعة الباحة الدكتور نبيل كوشك بالنظر إلى وضع مبنى كليتهن وتوجيه من يلزمه الأمر بالاطلاع والإصلاح.

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