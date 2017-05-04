بالصور.. لحوم مجهولة وذبيحة مريضة بالجَرَب تغلق مطعماً شهيراً بأبها

المواطن - سعيد ال هطلاء- عسير

أغلقت وحدة متابعة الرقابة والنظافة، مساء أمس، مطعماً شهيراً في حي الموظفين بأبها، وذلك بعد أن وُجِدَ بداخل المطعم ذبائح مريضة ولحوم مجهولة المصدر، فضلاً عن تدني مستوى النظافة العامة والشخصية للعاملين٬ ووجود مواد غذائية مجهولة المصدر.

وأوضح المهندس عبدالعزيز الرمثي، مدير عام الرخص، أن وحدة المتابعة والرقابة كشفت أن المطعم الشهير لا تتوفر به الاشتراطات الصحية والنظامية ووجود ذبائح مريضة تم إعدادها للسلخ، بالإضافة إلى سوء النظافة ووجود مواد غذائية مجهولة المصدر، مضيفاً أن ذلك يأتي في إطار الجولات الميدانية التي تنفذها الأمانة على المطاعم والمطابخ لتقديم أفضل الخدمات من حيث مستوى النظافة والاشتراطات الصحية.

من جانبه، أبان مدير وحدة المتابعة والرقابة الصحية والنظافة على سعيد الوادعي أنه تم رصد عدد من المخالفات الصحية أثناء الجولة تمثلت في ضبط ذبيحة مريضة بالجَرَب وغير صالحة للأكل، تم إعدادها للسلخ وبقايا ذبائح تم تجهيزها استعداداً لبيعها من قبل العاملين في المطعم، وتمت مصادرة الذبيحة المريضة ومصادرة 52 حبة دجاج فاسدة و10 كيلو لحم مجهول المصدر و10 كيلو كبدة فاسدة ومجهولة المصدر.

وأضاف أنه تم أيضاً مصادرة أواني طبخ بعدد 22 قدراً اتضح عدم صلاحيتها للطبخ ووجود آثار الصدى عليها ومصادرة 6 كيلو من الأطعمة المعدة للأكل والمبيتة، وضبط ومصادرة 20 كيلو طماطم اتضح عليها العفن وظهور الحشرات بداخلها، وضبط ومصادرة بهارات ومواد يمنع استخدامها لضررها الصحي على الفرد، بالإضافة إلى تدني مستوى النظافة وعدم تقيد العاملين بالمطعم بالاشتراطات الصحية، وتخزين المواد الغذائية بطريقة عشوائية في مستودع يفتقر إلى تطبيق الاشتراطات ووجود ثلاجات تبريد غير ملائمة لحفظ الأطعمة.

وأكد الوادعي أنه تم الإغلاق الفوري للمطعم وتطبيق اللوائح والأنظمة المعمول بها في وزارة الشؤون البلدية والقروية بمشاركة المراقبين أحمد منصور عسيري وفهد المازني وعيسى السفياني وهاني منصور.

جدير بالذكر أن أمانة منطقة عسير تقوم خلال هذه الأيام بجولات وزيارات مفاجئة لجميع المطاعم والمطابخ للتأكد من سلامة كافة المعروضات وصلاحيتها، ولضمان تقديم بيئة صحية للمواطنين وللمحافظة على سلامتهم وأمنهم الغذائي.





STC 805580

موبايلى 606696

زين 701589







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

للاشتراك في (جوال المواطن) .. ارسل الرقم 1 إلى :