بالصور.. مدرسة النور بالعرضيات تودع طلابها بالأكلات الشعبية والشهادات

المواطن - عبدالله النخالي - العرضيات

احتفت مدرسة النور المتوسطة وفصول التربية الفكرية في ثريبان، بمحافظة العرضيات بتوديع طلابها المتخرجين من المرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية للتربية الفكرية.

وقد بدأ البرنامج من طابور الصباح بكلمة للمرشد الطلابي، محمد القرني، طالب فيها بالاستمرار على تميزهم في السنوات الماضية في الحفاظ على الكتب من العبث أيام الاختبارات، ثم شكر الطلاب الذين تعاونوا مع المدرسة على مدى 3 سنوات في مختلف البرامج والأنشطة.

وتسلَّم الطلاب شهادة لذكرى التوديع، ثم انتقل البرنامج لمسرح المدرسة حيث تم إعداد بوفيه مفتوح بمختلف المأكولات الشعبية والحلويات والعصائر والشاي والقهوة.

والتقطت الصور التذكارية للطلاب مع زملائهم والمعلمين، بمشاركة مشرف التوجيه والإرشاد بمكتب التعليم بالعرضية الجنوبية حسن القرني والذي أشاد بالبرنامج ومستوى تنفيذه.

من جهته شكر وكيل المدرسة، متعب القرني، الطلاب على تفاعلهم مع البرنامج ودورهم في خدمة المدرسة من خلال مناسبات مختلفة.

الجدير بالذكر أنّ هذا البرنامج، هو أحد البرامج التي يقوم بالإعداد لها وتنفيذها المرشد الطلابي بالمدرسة محمد القرني على مدار السنوات الماضية.