بالصور.. مدير مدني عسير يناقش معوقات الأداء مع ضباط وأفراد سراة عبيدة

المواطن - سعيد آل هطلاء - سراة عبيدة

تفقد مدير الدفاع المدني بمنطقة عسير، العميد حزمي بن شلاش السبيعي، سير العمل بإدارة الدفاع المدني بمحافظة سراة عبيدة، حيث ناقش مع الضباط والأفراد معوقات الأداء وما يرصد من ملاحظات ميدانية.

وشملت الجولة التفقدية كافة مرافق الإدارة وفرقة وسط البلد وفرقة الدفاع المدني بمركز الفرشة بتهامة قحطان، كما تضمنت الجولة زيارة لمحافظ سراة عبيدة، محمد بن سعيد بن جزوى، بمكتبه بمقر المحافظة تم خلالها مناقشة احتياج المحافظة للتوسع في خدمات للدفاع المدني وفق الأولويات والإمكانيات.

كما شملت الجولة زيارة إدارة الدفاع المدني بمحافظة ظهران الجنوب ومراكزها والفرقة التابعة للإدارة المشاركة بالحد الجنوبي، فيما جرى خلال هذه الجولات الاجتماع بكافة الضباط والأفراد بهاتين الإدارتين وفرقهما الميدانية والوقوف على مستوى الأداء وتفقد التجهيزات الآلية والفنية والميدانية بهذه المواقع ومدى جاهزيتها لمواجهة أي طارئ يتطلب تدخل فرق الدفاع المدني.

وناقش معهم إجراء تمارين واختبارات فحص مباشرة على الطبيعة للتجهيزات الفنية التي تستخدم ميدانيًّا في مواجهة الحوادث المختلفة ومدى إلمام الأفراد بها والتأكد من تنفيذهم برنامج التدريبي اليومي.

وأكد العميد السبيعي في نهاية الجولة، أهمية بذل المزيد من الجهد في سبيل الارتقاء بمستوى الأداء الميداني والإداري.