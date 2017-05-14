بالصور.. هكذا احتفل خريجو ماجستير جامعة المؤسس بتخرجهم

المواطن- خالد الأحمد

احتفل عدد من خريجي ماجستير قسم علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة الملك عبدالعزيز، مساء أمس بمحافظة جدة، بمناسبة انتهاء دراسة مرحلة الماجستير ونجاحهم في جميع المواد وتخرجهم، والبالغ عددهم (24) طالباً.

وخلال الاحتفال ألقى الطالب عبدالعزيز الموسى، كلمة نيابة عن الطلاب الخريجين، وأعرب فيها عن سعادته بهذه المناسبة بعد جهد وصبر عامان لنيل درجة الماجستير، كما تحدث عن ثمار الاجتهاد والصبر التي لابد أن يتحل بها الطالب لنيل الشهادات العليا.

وأشار إلى المراحل التي خاضها بالدراسات العليا خلال الستة الأعوام الماضية منذ بداية دراسته لنيل درجة البكالوريوس من جامعة الملك فيصل، ثم لنيل لدرجة الماجستير من جامعة الملك عبدالعزيز، حاثاً زملاءه الخريجين بالمثابرة والاجتهاد وخوض دراسة درجة الدكتوراه، متمنياً التوفيق للجميع.

وقبل ختام الحفل تبادل خريجو الماجستير التهاني بهذا الإنجاز ونيلهم درجة الماجستير، كما قدم الخريجون مجموعة من الهدايا العينية ودرع تذكاري لمنسق الشعبة الأستاذ عبدالله الحجاجي، وقام بتسليمها الأستاذ عبدالمحسن الحازمي.

وفي نهاية الحفل تقدم جميع الخريجين لقص “التورتة”، وتناول الجميع وجبة العشاء بهذه المناسبة.