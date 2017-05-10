بالصور والفيديو.. أمطار “سر الطائف” الغزيرة تحتجز المركبات وتقطع الكهرباء

المواطن - فيصل الزيادي - الطائف

تسببت الأمطار الغزيرة التي شهدتها منطقة السر جنوب محافظة الطائف، عصر أمس الثلاثاء، في احتجاز عدد من المركبات وتوقف حركة السير على طريق الطائف- الباحة، والذي تم إغلاقه احترازيًّا من قبل الجهات الأمنية وتمت إعادة فتحه.

كما أدت الأمطار إلى انقطاع التيار الكهربائي عن المنطقة لأكثر من 7 ساعات.

وانجرفت أشجار بعد أن اقتلعتها السيول، إضافة إلى مداهمة السيول لبعض المنازل، فيما ذكر شهود عيان أن السيول جرفت مركبتين باتجاه إحدى المزارع دون وقوع إصابات.

وكشفت معلومات عن حدوث شعر في إحدى العبارات بالسر والتي تقع أمام مركز صحي السر.

وانتشرت فرق الدفاع المدني و الدوريات الأمنية والمرور وأمن الطرق على امتداد طريق (الطائف- الجنوب)، وفي منطقة السر لمتابعة السيول المتدفقة وتأمين السلامة لمرتادي الطريق.