بالصور ..يد العبث تطال منصة مركز الأمير سلطان الحضاري بخميس مشيط وسط غياب الحراسة

المواطن - سعيد ال هطلاء - خميس مشيط:

رصدت عدسة “المواطن” قيام بعض العابثين بتحطيم الزجاج الأمامي لمنصه مركز الأمير سلطان الحضاري، بمحافظه خميس مشيط، وكذلك زجاج خلفية المنصة في منظر يدعو إلى الدهشة والتساؤل عن أسباب القيام بهذه الأفعال، والعبث بممتلكات كلفت الدولة ملايين الريالات، وذلك في ظل غياب واضح للمتابعة أو الحراسة من الجهة المشرفة على المشروع الذي يُعد من المواقع الحضارية بالمنطقة.

وقد أدى غياب الحراسة إلى تحطيم العابثين للواجهات دون واعز من دين، أو ضمير، أو مسؤولية وطنية.

كما رصدت عدسة “المواطن“مدخل العابثين، حيث قاموا بكسر أحد أعمدة السور الحديدي، والدخول منها حيث امتدت يد العابثين إلى الممشى المجاور للمركز وحطمت الأجهزة الرياضية والمقاعد الأمر الذي يحتم البحث عن الجناة ومحاسبتهم.