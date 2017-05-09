بالصور.. 60 شخصًا يناقشون استخدام “السنوزلين” بمؤسسات الرعاية

المواطن - الرياض

بحضور 60 شخصًا من المهتمين والمسؤولين، نظم فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالرياض ممثلاً بالمسوؤلية الاجتماعية ورشة عمل للتعريف باستخدام البيئة متعددة الحواس” السنوزلين” في مؤسسات الرعاية والتأهيل.

جاء ذلك بحضور، عبد العزيز الدامغ مستشار الوزير، ويوسف السيالي، مدير عام فرع الوزارة بالرياض ، وعددًا من المسؤولين في الوزارة ومديري ومديرات وممثلي عددًا من الفروع الايوائية للذكور والإناث ومن لهم علاقة مباشرة بالفئات المشمولة برعاية الوزارة بالرياض والمدن والمحافظات التابعة لها وبعض مناطق المملكة.

وتركزت الورشة في مجملها على التعريف بتقنية السنوزلين،إحدى التقنيات الحديثة ليس في المملكة فحسب، بل في العديد من دول العالم.

وألقى الدانماركي، ماوريتس ايجغند، رئيس المنظمة الدوليه للسنوزلين محاضرة من شقين تضمنت شرحاً مستفيضاً عن السنوزلين، تاريخه، أهميته، واستخداماته، مبدياً سعادته بتزامن هذه الورشه مع تدشين قسم ” البيئة متعددة الحواس – السنوزلين ” في دار الرعاية الاجتماعية للمسنين بالرياض.

كما تمّ تكريم المستشار، عبدالعزيز الدامغ، بدرع تذكاري شارك في تقديمه ماوريتس ايجغندل، وفهد القباع ممثل المملكة في المنظمة، وفي ختام الورشة فُتِح المجال أمام الحاضرين للمناقشة العامة وطرح الأسئلة المتعلقة بموضوعها.