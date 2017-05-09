بالفيديو.. التعاون يخسر أمام الاستقلال الإيراني ويودع دوري أبطال آسيا

المواطن ـ محمد سلام

فقد نادي التعاون فرصة التأهل إلى دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال آسيا، بعد هزيمته أمام الاستقلال الإيراني بهدفين مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات في المسابقة.

أحرز للفريق الإيراني جابر أنصاري (د19)، وكافح رضائي (د76)، وجاء هدف التعاون الوحيد عن طريق محمد الصيعري (د36).

بهذه النتيجة صعد الاستقلال برصيد 11 نقطة كأول المجموعة الأولى لدور ثمن النهائي، ومعه الأهلي الإماراتي في المركز الثاني بفارق الأهداف، وحل التعاون ثالثًا برصيد 5 نقاط بفارق الأهداف عن لوكوموتيف الأوزبكي صاحب المركز الرابع.

https://www.youtube.com/watch?v=JruFdDfvXjc