بالفيديو.. العين يخسر من استقلال إيران في دوري أبطال آسيا

المواطن ـ وكالات

خسر نادي العين الإماراتي أمام مضيفه استقلال طهران الإيراني 0-1، اليوم الاثنين، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وأصبح العين مطالبًا برد الاعتبار في مباراة الإياب، التي ستقام على إستاد هزاع بن زايد في 29 مايو/ أيار المقبل، إذ يحتاج إلى تسجيل هدفين على الأقل للتأهل إلى ربع النهائي، شريطة ألا تستقبل شباكه أهدافًا.

ويسعى العين للتتويج بالبطولة الأرقى على مستوى أندية آسيا، وتعويض خسارة نهائي الموسم الماضي أمام جيونبك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي.

وشهدت المباراة توترًا كبيرًا بين اللاعبين في الدقائق الأخيرة؛ مما دفع الحكم لإشهار بطاقتين حمراوين، الأولى كانت من نصيب لاعب العين سعيد جمعة بالدقيقة 77، والثانية للاعب الاستقلال فرشيد إسماعيلي في الدقيقة 85.

ويدين الاستقلال الإيراني بالفضل في هذا الفوز إلى لاعبه كافح رضائي، الذي أحرز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.