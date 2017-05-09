بالفيديو.. الفتح يودع دوري أبطال آسيا بعد خسارة كبيرة أمام لخويا القطري

المواطن ـ محمد سلام

ودع نادي الفتح بطولة دوري أبطال آسيا بعد الخسارة في الجولة السادسة والأخيرة أمام مضيفه لخويا القطري بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد.

وعقب هذه الخسارة توقف رصيد الفتح عند 6 نقاط في المركز الثالث، ورفع لخويا رصيده إلى 14 نقطة في صدارة المجموعة، وفي المركز الثاني استقلال خوزستان الإيراني برصيد 9 نقاط، ويتذيل المجموعة فريق الجزيرة الإماراتي بنقطتين.

وسجل لفريق لخويا محمد موسى (د9)، ويوسف المساكني (د20)، وعلي يحيي (د29)، وتشيسو فلوريس (د47)، وجاء هدف الفتح الوحيد عن طريق فلوريس بالخطأ في مرماه في (د87).