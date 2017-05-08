بالفيديو.. الكاتب علي الموسي لنائب أمير عسير: ستجد من أبناء المنطقة كل يسير

المواطن - سعيد مشهور - ابها

احتفلت منطقة عسير، يوم أمس، بقدوم نائب أمير منطقة عسير صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز آل سعود تحت رعاية كريمة من أمير منطقة عسير صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز آل سعود في الصالة الملكية بالخالدية بمدينة أبها بحضور مديري الإدارات الحكومية ومشايخ القبائل والأكاديميين والإعلاميين والمواطنين.

صحيفة “المواطن” التقت بالكاتب الدكتور علي سعد الموسي الذي تحدث بمناسبة تعيين صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز آل سعود نائباً لأمير منطقة عسير فقال: “أولاً من هذا المكان الجميل الذي شهد لهذه اللحظة جلوس ملوك ونحب من هذه الأسرة الحاكمة أرحب بصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز آل سعود نائباً لأمير منطقة عسير سيرى من عسير كل ما يسره سيكون بيننا ضيفاً وقائداً صنواً نائباً مساعداً ويداً يمنى لأخيه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد أمير منطقة عسير”.

وأضاف من حسن الحظ أن أبها تستقبل سمو الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز في هذه الأجواء الجغرافية والمناخية المختلفة والتي وكأنها تحتفي بقدوم هذا الأمير.

وختم حديثة بقولة أهلاً وسهلاً به مرة أخرى، وسيجد من أبناء عسير ما أعتقد أنه سيساعده على هذه المهمة التاريخية، وأقول لسمو الأمير إن المهمة وإن كانت صعبة إلا أن مِراس سموه وتربيته في بيت أمير حاكم مثل شخصية سمو سيدي الأمير مقرن بن عبدالعزيز ستدفعه إلى الأمام.

وختم قائلاً: “أقول له ومن الآن سيجد في عسير ما كان سهلاً”.